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«Увидела кровь и поняла, что все всерьез»: свидетельница стрельбы на Ленинском проспекте рассказала подробности инцидента

Роман Захаров
19:15 15.06.2020
В результате перестрелки на Ленинском проспекте Москвы были ранены двое сотрудников ГИБДД.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: vk.com, msk_today, Globallookpress

Жительница Москвы Тина Дошумова рассказала «Звезде» подробности стрельбы, произошедшей на Ленинском проспекте в понедельник, 15 июня.

«Я мыла окно на балконе и услышала хлопки. После второго хлопка я повернулась и увидела, что худой молодой человек, одетый во все черное, подошел к патрульной машине и выстрелил в салон. Что было до этого - я не видела. Потом патрульные выскочили и стали тоже в него стрелять. Один из них повалил нападавшего и надел на него наручники. Я вначале думала, что это травматическое, не боевое оружие, но, когда я увидела кровь, я поняла, что это все всерьез», - сообщила женщина.

По словам Дошумовой, нападавший, перед тем как открыть стрельбу, вышел из такси, однако она не помнит, был ли он пассажиром или водителем транспортного средства.

«После выстрелов они его скрутили. Один надел наручники, и они стали ощупывать себя, потому что появилась кровь на одежде. Потом появились еще полицейские», - резюмировала свидетельница.

Днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка, в результате которой были ранены сотрудники ГИБДД. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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