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Вирусолог назвал возможную реакцию организма на выздоровление от коронавируса

Иван Линдеманн
13:05 15.06.2020
Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский рассказал, что у вылечившегося пациента может возникнуть озноб.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Salvatore Laporta, Keystone Press Agency, Globallookpress

После того, как человек вылечился от коронавируса, у него может возникнуть озноб. Появление такой реакции не исключил доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

«Это трудно сказать. Это индивидуальные реакции могут быть. Я не исключаю, что в отдельных случаях может быть озноб. Но и не могу утверждать, что это частый симптом при данном заболевании», - рассказал вирусолог телеканалу «Звезда».

Ранее медики сообщили, что COVID-10 может вызвать сахарный диабет или спровоцировать осложнения у тех людей, кто уже страдает от заболевания.

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