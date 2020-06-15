Вирусолог назвал возможную реакцию организма на выздоровление от коронавируса

После того, как человек вылечился от коронавируса, у него может возникнуть озноб. Появление такой реакции не исключил доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

«Это трудно сказать. Это индивидуальные реакции могут быть. Я не исключаю, что в отдельных случаях может быть озноб. Но и не могу утверждать, что это частый симптом при данном заболевании», - рассказал вирусолог телеканалу «Звезда».

Ранее медики сообщили, что COVID-10 может вызвать сахарный диабет или спровоцировать осложнения у тех людей, кто уже страдает от заболевания.