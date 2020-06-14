«Традиция в современных реалиях»: глава литейного завода об особенностях колоколов Главного храма ВС РФ

Руководитель колоколо -литейного завода Валерий Анисимов рассказал «Звезде» об особенностях колоколов Главного храма ВС РФ.

«Сама по себе традиция , технология, она пришла издалека, она пришла из веков. То есть это не мы придумали. Мы смогли просто воплотить это в современных реалиях», — делится специалист.

По его словам, современные технологии позволяют делать большие, десятитонные колокола за 2-3 месяца, тогда как раньше на это уходило несколько лет. До сих пор некоторые предприятия закладывают такой срок на создание колоколов.

Анисимов добавил, что его завод справился с задачей за 2 месяца. Он также отметил, что работать над таким заданием им было «очень престижно», а колокола получились непохожими на другие.

Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» проходит церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России. Трансляцию ведет телеканал «Звезда».