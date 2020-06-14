Художник рассказал об уникальности Главного храма ВС РФ

Народный художник России, академик РАХ Василий Нестеренко рассказал «Звезде» об уникальности Главного храма ВС РФ.

«Все эпохи нашей великой истории, начиная с крещения Руси при Владимире и до нашего времени, до войн в Сирии, возвращения Крыма, показаны с духовной точки зрения. В этом уникальность этого храма», — отметил художник.

По его словам, впервые «языком церкви» людям рассказывают о времени Великой Отечественной войны. Храм говорит о подвигах защитников Родины через церковное почтение.

«Мы делаем на акцент явлениях богородицы, например, на Курской дуге, во время Сталинградской битвы», — рассказал Нестеренко.

Он отметил, что в притворе храма впервые показана роль русской православной церкви в войне достаточно емко и широко.

Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» проходит церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России. Трансляцию ведет телеканал «Звезда».