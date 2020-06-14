«Духовный символ нашего государства»: настоятель Главного храма ВС РФ о значении святыни

Освящение Главного храма ВС РФ в парке «Патриот» не оставило никого равнодушным , сказал настоятель святыни Владыка Стефан. Так как сама идея, строительство и освящение Главного храма Вооруженных сил, которое состоялось сегодня, являются великими событиями в жизни страны.

«Это событие для всей страны. Храм, который посвящен нашей победе в Великой Отечественной войне , это духовный символ нашего государства, нашего Отечества. Он должен согреваться молитвой, молитвой военнослужащих и всех неравнодушных людей доброй воли», - сказал он «Звезде».

По его словам, защищать Отечество можно по-разному.

«Можно военной техникой, можно той или иной степени боевой готовности наших Вооруженных сил, но в том числе и молитвой богу. Если молиться богу, то он нас сохранит», - добавил настоятель храма.

Церемонию освящения Главного храма ВС РФ провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром 14 июня, после чего состоялась первая литургия. Он объявил, что сам будет настоятелем Главного Храма Вооруженных Сил России - собора Воскресения Христова. Храм был построен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и памяти всех защитников Отечества. Каждый из приделов Храма посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России. На территории комплекса также была создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях войны.