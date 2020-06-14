Архитектор Главного храма ВС РФ рассказал, как шло его проектирование

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации сочетает в себе современные и традиционные технологии. Так, его проектирование велось с помощью 3D-технологий, при этом в убранстве использовалось огромное количество металла и других традиционных материалов. Об этом «Звезде» рассказал главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.

«Храм построен в синергии сверхсовременных и традиционных технологий. Например, мы никогда не использовался метал в таком количестве. <…> При этом весь храм, каждая его часть проектировалась в 3D», - сказал Смирнов.

Он подчеркнул, что в создании многих элементов храма принимали участие предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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