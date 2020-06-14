Автор основной иконы Главного храма ВС РФ рассказал об особенностях ее создания

Основная икона Главного храма Вооруженных Сил России с образом Спаса Нерукотворного имеет военный вид, несмотря на то, что образ самого спасителя спокойный и величественный, рассказал «Звезде» автор, заслуженный художник РФ Михаил Леонтьев.

Икона написана на деревянных досках орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, которая была поднята со дна Невы.

Образ помещен в позолоченный складень, створки которого украшены серебряными вставками и вкраплениями полудрагоценных камней. В навершии - изображение архангела Михаила - предводителя небесного воинства, внизу – мощевик, который обычно размещается в таком киоте для иконы. Слева и справа - Владимирская, Смоленская, Тихвинская и Казанская иконы Божией Матери, образы которых в разное время отечественной истории помогали выстоять в борьбе с врагами.

Отмечается, что иконное «полотно» сборное и аккуратно скреплено металлическими частями лафета и деревянными частями знаменитой трехлинейки - винтовки Мосина, на прикладе которой можно увидеть год выпуска - 1944 год.

На вопрос, как пришло вдохновение на создание иконы, художник рассказал, что черпал его из жизни.

«Вдохновение, я думаю, просто из жизни. Это наш образ жизни. Это служение, как у военных врачей», - сказал Леонтьев.

Церемонию освящения Главного Храма Вооруженных Сил России проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром 14 июня. На данный момент совершается Божественная литругия.