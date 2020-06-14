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«Голос» собора: на Главном храме ВС РФ расположены 18 уникальных колоколов

Кирилл Васин
10:29 14.06.2020
Каждый из них – произведение искусства. На большие колокола – благовестники, которые размеренными ударами сообщают о начале богослужения, нанесены эмблемы видов и родов войск и лики святых покровителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Главном храме ВС РФ расположен ансамбль из 18 уникальных колоколов, которые изготовили на Воронежском литейном заводе всего за пол года.

Каждый из них – произведение искусства. На большие колокола – благовестники, которые размеренными ударами сообщают о начале богослужения, нанесены эмблемы видов и родов войск и лики святых покровителей.

Главный из них - десятитонный Праздничный колокол, посвящен всей армии сразу. На нем четыре иконы: Казанская, Воскресения Христова, Архангела Михаила и Георгия Победоносца и 16 батальных сцен Великой Отечественной: от обороны Брестской крепости до взятия Берлина.

Второй по величине - Воскресный колокол, весом четыре тонны, будет звонить во славу Сухопутных войск. Он украшен иконой Александра Невского. Трехтонный Полиелейный с иконой апостола Андрея Первозванного отлит в честь Военного-морского флота.

Славославный, весом две тонны, украшен иконой Ильи Пророка - покровителя Воздушно-космических сил.  А на Будничном изображена покровительница ракетных войск - великомученица Варвара.

Управлять ими звонарь может при помощи автоматики - на подмогу пришел прогресс. А вот сама технология производства не менялась с царских времен. Пропорции меди и олова держатся в строжайшем секрете. От состава зависит чистота звучания.

Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» проходит церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России. Трансляцию ведет телеканал «Звезда».

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