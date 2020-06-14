«Голос» собора: на Главном храме ВС РФ расположены 18 уникальных колоколов
На Главном храме ВС РФ расположен ансамбль из 18 уникальных колоколов, которые изготовили на Воронежском литейном заводе всего за пол года.
Каждый из них – произведение искусства. На большие колокола – благовестники, которые размеренными ударами сообщают о начале богослужения, нанесены эмблемы видов и родов войск и лики святых покровителей.
Главный из них - десятитонный Праздничный колокол, посвящен всей армии сразу. На нем четыре иконы: Казанская, Воскресения Христова, Архангела Михаила и Георгия Победоносца и 16 батальных сцен Великой Отечественной: от обороны Брестской крепости до взятия Берлина.
Второй по величине - Воскресный колокол, весом четыре тонны, будет звонить во славу Сухопутных войск. Он украшен иконой Александра Невского. Трехтонный Полиелейный с иконой апостола Андрея Первозванного отлит в честь Военного-морского флота.
Славославный, весом две тонны, украшен иконой Ильи Пророка - покровителя Воздушно-космических сил. А на Будничном изображена покровительница ракетных войск - великомученица Варвара.
Управлять ими звонарь может при помощи автоматики - на подмогу пришел прогресс. А вот сама технология производства не менялась с царских времен. Пропорции меди и олова держатся в строжайшем секрете. От состава зависит чистота звучания.
Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» проходит церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России. Трансляцию ведет телеканал «Звезда».