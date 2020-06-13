«Советы тут простые»: вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне COVID-19

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал «Звезде», как россиянам подготовиться ко второй волне коронавируса.

«Советы тут простые: это здоровый образ жизни, кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено», — отметил специалист.

По его словам, заболевание, в основном, дает относительно легкие или средние формы, здоровые люди переносят его гораздо лучше.

Альтштейн считает, что во время проявления второй волны пандемии основную нагрузку понесет медицина страны, тогда как простым людям не следует слишком сильно волноваться.

«Люди должны просто жить, быть здоровыми, не слишком уж волноваться, выполнять свои нормальные обязанности», — заключил вирусолог.

Ранее эксперт назвал «Звезде» признаки появления второй волны коронавируса. По словам доктора медицинских наук, профессора Виктора Зуева, у COVID-19 в этом плане много общего с вирусом гриппа.