«В мире такого нет»: замминистра Иванов рассказал об идее увековечить имена всех героев Великой Отечественной войны
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал в программе «Между тем» на телеканале «Звезда», что при постройке храма Вооруженных Сил стояла задача увековечить память о всех героях Великой Отечественной войны.
«Мы понимали, что обязаны увековечить память участников войны - их более 33 миллионов. В мире нет ни одного места, где были бы одновременно увековечены все имена, фамилии и фотографии», - отметил замминистра.
При создании уникального музейного комплекса главной идеей было запечатлеть всю историю Великой Отечественной войны.
«Получился проект "1418". Основной посыл:"пройди свои 1418 шагов к победе», - сказал Иванов.
Также замминистра акцентировал, что мемориальный комплекс «Дорога памяти» является самым масштабным в мире.