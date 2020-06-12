«В мире такого нет»: замминистра Иванов рассказал об идее увековечить имена всех героев Великой Отечественной войны

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал в программе «Между тем» на телеканале «Звезда», что при постройке храма Вооруженных Сил стояла задача увековечить память о всех героях Великой Отечественной войны.

«Мы понимали, что обязаны увековечить память участников войны - их более 33 миллионов. В мире нет ни одного места, где были бы одновременно увековечены все имена, фамилии и фотографии», - отметил замминистра.

При создании уникального музейного комплекса главной идеей было запечатлеть всю историю Великой Отечественной войны.

«Получился проект "1418". Основной посыл:"пройди свои 1418 шагов к победе», - сказал Иванов.

Также замминистра акцентировал, что мемориальный комплекс «Дорога памяти» является самым масштабным в мире.