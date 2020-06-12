«Народный художник, артист, герой»: Никас Сафронов рассказал, каким был Анатолий Трушкин

По воспоминаниям заслуженного художника России Никаса Сафронова, писатель-сатирик Анатолий Трушкин был очень скромный и простой человек. Он считает, что многие звезды, такие как Евдокимов, Хазанов, состоялись благодаря его рассказам.

«Он сам был уникальный чтец, он мог настолько ярко донести свою идею до зрителя. Он был народный художник, артист, герой. Сам был очень скромный, жил на окраине города, в Ясенево, в небольшой двухкомнатной квартире, зарабатывал сам», - рассказал «Звезде» Сафронов.

По его словам, Трушкина обожали Никулин, Гайдай, таким образом, он проявил себя очень давно и достаточно ярко.

«Многие его произведения стали классикой. Юмор его был приятный, сам он был доброжелательный, но наивный. Все, о чем писал, мог сам на этом попасться», - отметил художник.

Сегодня, 12 июня, в Москве состоялась церемония прощания с писателем-сатириком, который умер от коронавирусной инфекции на 79-м году жизни.

За свою карьеру писатель был два раза удостоен премии «Золотой теленок». Он также являлся членом Союза юмористов России. В творчестве Трушкин сумел развить свой собственный уникальный стиль произведений и их представления публике, который послужил ориентиром для развития отечественной эстрады.