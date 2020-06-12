В квартиру Ефремова пришла полиция: видео

В квартиру к артисту Михаилу Ефремову 12 июня явилась полиция.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», видно, как сотрудник полиции заходит в подъезд, поднимается на третий этаж, звонит в дверь квартиры Ефремова. Ему тут же открывают, он заходит внутрь, захлопывая за собой дверь.

Напомним, что актер Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП на Садовом кольце. В момент аварии он был пьян, в крови артиста также обнаружены следы наркотиков.

Курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер от полученных травм в больнице, его похоронили вчера в родном селе в Рязанской области.

В Таганском суде Ефремову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, ему грозит лишение свободы до 12 лет. Артист признал вину. Накануне его пять часов допрашивали в Главном следственном управлении МВД по Москве по делу смертельного ДТП и по вопросу сбыта ему наркотиков.