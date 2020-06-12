Эксперт назвал признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал «Звезде», когда придет вторая волна коронавируса и как распознать ее появление.

По его словам, из-за того, что COVID-19 является пневмотропным вирусом, как, например, грипп, после окончания пандемии его поведение будет похоже на сезонное поведение гриппа.

«Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп», - рассказал Зуев.

Он отметил, что COVID-19 оказался не очень патогенным, но очень заразным, что и отличает его от других и является сейчас преимуществом данного вируса.

«После того как пандемия пойдет на убыль, его заразность несколько снизится, и будет он к нам приходить два раза в году - в начале весны и осенью. То есть вторая волна начнется где-то с октября месяца», - заключил специалист.

Ранее Зуев назвал «Звезде» особенности распространения коронавируса в России. По его словам, большое влияние на ситуацию оказало то, что инфекция завозилась бывшими за границей туристами.