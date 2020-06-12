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Сигналы кожи: онколог рассказал об опасности родинок

Кирилл Васин
11:12 12.06.2020
Специалист отметил, что кожных образований, которые в глазах обычных людей выглядят одинаково, но при этом отличаются под взглядом профессионала, много.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alessandra Sarti, imageBROKER.com, Globallookpress

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал «Звезде» об особенностях и опасности родинок. По его словам, большинство из них безопасны.

Он отметил, что кожных образований, которые в глазах обычных людей выглядят одинаково, но при этом отличаются под взглядом профессионала, много. Из них родинками будет только малая часть. Сами родинки также чрезвычайно разнообразны.

«Большинство из них безопасны. Но есть определенный процент тех, что могут появляться под воздействием внешних факторов. За ними надо очень внимательно следить», - отметил специалист.

Для этого можно воспользоваться специальным аппаратом для составления цифровой карты родинок. При наблюдении, если какая-то из опасных родинок выросла, программа это зафиксирует и начнет бить тревогу.

Он добавил, что пожилые люди могут принять за родинку новообразование, появляющееся у всех людей старшего возраста. Оно не является родинкой в прямом смысле и опасности не представляет.

Ранее Пылев рассказал «Звезде» о лечении онкобольных с помощью ядерной медицины. Такое лечение получили первые 10 пациентов онкологического диспансера в Приморье.

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