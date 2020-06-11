В Москве началось прощание с Сергеем Захаровым, погибшим в ДТП с Ефремовым

В траурном зале при Институте имени Склифосовского в Москве началась церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП, устроенном актером Михаилом Ефремовым.

Для прощания собрались друзья погибшего, а также близкие родственники - жена и сын. Все говорят добрые слова в память о Сергее Захарове.

Основная церемония прощания состоится в селе Константиново в Рязанской области, где пройдут похороны погибшего.

Актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. Ефремов за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого умер в реанимации.

Позже появилась информация о возможной попытке суицида Ефремова, которую в разговоре со «Звездой» опроверг судмедэксперт Эдуард Туманов.