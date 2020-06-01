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«Я не знал о предстоящем запуске»: автор видео с поющим Маском рассказал, почему не смог отправить клип главе SpaceX

Роман Захаров
14:25 01.06.2020
По словам Никиты Коваленко, эта работа не была слишком тяжелой и не отняла у него много времени.
«Я не знал о предстоящем запуске»: автор видео с поющим Маском рассказал, почему не смог отправить клип главе SpaceX
© Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Создатель видеоролика, на котором глава американской корпорации SpaceX Илон Маск исполняет знаменитый хит группы «Земляне» «Трава у дома», рассказал «Звезде» о том, как делал ставший за последние несколько дней популярным клип.

«Около трех недель назад я решил сделать дипфейк какой-нибудь советской песни. Я нашел песню группы "Земляне", она мне нравится, я выбрал ее. Потом стал думать, кого вставить туда, и вспомнил про Илона Маска», - сообщил Никита Коваленко.

По словам молодого человека, эта работа не была слишком тяжелой. У него все получилось с первого раза, а по времени заняло примерно два дня.

Он также рассказал, что хотел отправить клип Илону Маску в Twitter, однако, войдя в социальную сеть, обнаружил, что его аккаунт заблокирован.

При этом Коваленко подчеркнул, что когда он делал нашумевшее видео, то не знал о готовящемся SpaceX запуске.
 
Тридцатого мая американская частная компания SpaceX успешно запустила в космос корабль Crew Dragon. Позже он пристыковался к МКС. В настоящий момент астронавты  находятся на борту станции. 

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