«Я не знал о предстоящем запуске»: автор видео с поющим Маском рассказал, почему не смог отправить клип главе SpaceX

Создатель видеоролика, на котором глава американской корпорации SpaceX Илон Маск исполняет знаменитый хит группы «Земляне» «Трава у дома», рассказал «Звезде» о том, как делал ставший за последние несколько дней популярным клип.

«Около трех недель назад я решил сделать дипфейк какой-нибудь советской песни. Я нашел песню группы "Земляне", она мне нравится, я выбрал ее. Потом стал думать, кого вставить туда, и вспомнил про Илона Маска», - сообщил Никита Коваленко.

По словам молодого человека, эта работа не была слишком тяжелой. У него все получилось с первого раза, а по времени заняло примерно два дня.

Он также рассказал, что хотел отправить клип Илону Маску в Twitter, однако, войдя в социальную сеть, обнаружил, что его аккаунт заблокирован.

При этом Коваленко подчеркнул, что когда он делал нашумевшее видео, то не знал о готовящемся SpaceX запуске.



Тридцатого мая американская частная компания SpaceX успешно запустила в космос корабль Crew Dragon. Позже он пристыковался к МКС. В настоящий момент астронавты находятся на борту станции.