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Инженерные системы и голограммы: замминистра обороны РФ о технологичности мемориального комплекса в Алабино

Егор Левин
18:10 11.06.2020
В процессе строительства и последующего оформления были использованы самые современные технологии, включая всевозможное мультимедиа и голограммы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эксклюзивном интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда» ответил на вопрос о том, насколько грандиозными с инженерной точки зрения и современных технологий получились Главный храм ВС РФ и музей «Дорога памяти».

«Мы использовали максимально современные технологии: это касается и внутренних инженерных систем, и систем безопасности. В частности, мы применили систему очистки воздуха, которая сейчас применяется во всех современных музеях, чтобы не повредить дорогостоящие экспонаты. Это касается икон, которые находятся в Главном храме ВС РФ, а также установки находятся непосредственно в самой “Дороге памяти”, так как там находятся настоящие реликвии: уникальные вещи вплоть до костюма и фуражки Гитлера; там есть уникальные экспонаты, которые ранее никогда не выставлялись на всеобщее обозрение», - поделился замминистра.

Иванов также рассказал о них подробнее. По его словам, все, что находилось в запасниках, теперь нашло свое место в новом мемориальном комплексе. Помимо непосредственно экспонатов замминистра коснулся и оформления комплекса: он отметил обширную мультимедийность и технологии, создающие ощущение присутствия.

«Например, там представлен военный медицинский госпиталь и сделана голограмма. Вы как бы заходите в палатку, где происходит операция - иллюзия сто процентов! Вы видите солдата на операционном столе, которому делают операцию. Это уникальные вещи, и это действительно заслуживает внимания», - рассказал Иванов.

Интервью заместителя министра обороны РФ полностью смотрите сегодня, 11 июня, в 23.05 в программе «Между тем» на телеканале «Звезда». Тимур Иванов расскажет не только о технологичности, но и о душевности Главного храма, а также о том, какие еще уникальные строительные проекты создает Минобороны России.

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