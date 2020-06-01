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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет потепление

Роман Захаров
11:47 01.06.2020
Начиная с 4 июня воздушные массы начнут менять свое направление: восточный и юго-восточный ветры принесут в столичный регион тепло.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Oleg Shakurov, Pixabay

В ближайшие два дня погода в Москве и Московской области не порадует жителей региона теплом. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Сейчас, конечно, наступил период прохладной погоды. Тут даже синоптики шутят, что наступила арктическая свежесть. И действительно, воздушные массы сейчас перекачиваются из полярных регионов... Сегодня температура +12...+14 градусов по Цельсию. Конечно, это низкая температура. По климату погода отстает примерно на месяц. Завтра тоже прохладная погода. Ночью +4...+9. И днем в диапазоне от +10 до +15. В Москве - +12...+14. Дальше, с 3 июня, начинает теплеть. Температура будет ниже на пару градусов по сравнению с нормой, но все равно это уже будет температурное значение вполне приличное. Ночью +9...+11, днем +17...+19. Правда, будет дождливая погода в течение первых дней июня», - сообщил специалист.

Начиная с 4 июня, по словам Вильфанда, дожди в столице еще будут идти, местами даже сильные, но воздушные массы уже начнут менять свое направление: восточный и юго-восточный ветры принесут в регион тепло.

«Уже ночные температуры будут двузначные - +11...+13, по области до +14. И днем температура будет +20...+21. 5-го и 6-го числа будут уже вполне летние температуры. Ночью +10...+13 и днем выше +20 градусов», - резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской областях резко похолодает в начале лета. Самые же резкие перепады погоды синоптики ожидают в Якутии.

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