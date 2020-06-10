«Похмельные слезы раскаяния уже не действуют»: бывший в ссоре с Ефремовым режиссер о ДТП

За 40 лет работы в театре и годы в кино актер и режиссер Валерий Гришко видел множество подобных случаев, но как руководитель коллектива всегда принимал жесткие решения.

«Передо мной был выбор: спасать театр или спасать артиста. И все эти обещания, похмельные слезы раскаяния уже не действуют, потому что я знал, что это повторится. Это вещи очевидные, как говорится, один раз это случайность, два раза - совпадение, а третий раз - закономерность», - объяснил в комментарии «Звезде» Гришко.

По его мнению, вину за трагедию должны разделить все, кто окружал Ефремова.

«Вчера это убило ни в чем неповинного человек. Вину за произошедшее должны разделить все, кто окружал Михаила Олеговича, кто не остановил его, кто видел, в каком состоянии он сел в машину. Вину и за смерть водителя, в которого врезался его машина и за то, что ожидает дальше самого Михаила Ефремова», - считает Валерий Гришко.

Напомним, что с поведением нетрезвого Ефремова зрителям Самарского академического театра драмы имени Горького, режиссером которого и является Гришко, пришлось столкнуться 2 года тому назад. Пьяный актер едва ли смог доиграть спектакль и постоянно забывал свой текст.

Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, водителем которой был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Его экстренно госпитализировали, на следующий день он скончался. Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации в некоторых СМИ, в его крови найден следы наркотиков. Против Ефремова возбуждено уголовное дело, артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.