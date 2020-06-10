Винокур назвал огромной потерей смерть юмориста Трушкина

Народный артист РСФС Владимир Винокур назвал огромной потерей смерть писателя-сатирика Анатолия Трушкина. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии «Звезде».

По словам Винокура, Трушкин владел редким искусством выступать одновременно как писатель и как автор-исполнитель, подавать публике свои произведения.

«Я считаю, что ушел человек, который входил в большую коалицию выдающихся наших авторов — Хайт, Арканов, Горин, Измайлов и другие. Потеря огромная», — отметил юморист.

Винокур также выразил искренние соболезнования семье сатирика.

Анатолий Трушкин умер от коронавируса. Об этом стало известно 10 июня. Он был не только самодостаточным юмористом, но и известным автором, работал с Петросяном, Евдокимовым, Шифриным и другими.