«Огромная трагедия»: сын Сафронова подтвердил смерть юмориста Трушкина

Сын Никаса Сафронова Лука в эксклюзивном комментарии «Звезде» подтвердил смерть писателя-сатирика Анатолия Трушкина от коронавируса. Сафронов был близким другом Трушкина.

«Могу сказать, что его вчера не стало. Мне это стало известно вчера днем от его жены. Для меня и для отца это огромная трагедия», - рассказал сын Сафронова.

Он назвал Трушкина «целым пластом» российской сатиры, столпом культуры и подчеркнул, что тот полностью создал образ юмориста Михаила Евдокимова, работал с большинством представителей отечественного юмора.

Также Лука рассказал подробности о госпитализации сатирика, по его словам, Трушкин соблюдал режим самоизоляции и был госпитализирован 8 июня.

«Я говорил с ним. Он говорил, что ему тяжело дышать, он задыхается. Его отвезли в больницу. Потом у него поднялась температура. Помощь ему оказали сразу, но, к сожалению, было уже поздно. Врачи боролись за него до последнего», - отметил сын Сафронова.

Сатирик выступал самостоятельно, а также создавал материалы для таких артистов, как Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Клара Новикова и других. Состоял в Союзе юмористов России. Ему было 78 лет.