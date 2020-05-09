«Мы все будем бессмертны»: Олег Газманов исполнил песню «Бессмертный полк» и рассказал о родителях-фронтовиках

Народный артист России Олег Газманов принял участие в шествии Бессмертного полка, которое в этом году проходит в видеоформате. Он исполнил песню «Бессмертный полк», написанную в честь родителей. Отец и мать музыканта прошли всю войну, но не дожили до 75-й годовщины Великой Победы.

«Это отец и моя мама, которые прошли всю Великую Отечественную войну. Они вернулись живыми, но не дожили до этого дня, когда мы празднуем 75-летие Победы. В их честь я написал песню. Она называется «Бессмертный полк»», - рассказал Олег Газманов.

Артист показал фронтовые фотографии своих родителей, которые были сделаны специально для акции «Бессмертный полк».

«Пока наши потомки, наши внуки и правнуки будут помнить своих предков, героев, победивших в этой войне, мы все будем Бессмертный полк, мы все будем бессмертны», - сказал Газманов.

В этом году акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В виртуальном шествии может принять участие любой желающий, даже тот, у кого не сохранились фотографии ветеранов. По словам организаторов акции, желание пройти с фотографиями своих предков выразили около двух миллионов человек.