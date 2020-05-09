Николай Расторгуев рассказал о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев поздравил граждан России с Днем Победы. В торжественном обращении музыкант рассказал о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«"Бессмертный полк" стал уже доброй традицией в нашей стране, и не только в нашей, но и за рубежом. В этот день, 9 Мая, огромное количество людей выходят на улицы с портретами своих родственников, воевавших в Великую Отечественную войну. В моей семье тоже воевали, три брата моей мамы были на фронте. Дядя Володя, дядя Коля и дядя Леонид. Дядя Коля не вернулся с фронта - он погиб в 1943 году. Мне удалось проследить его боевой путь благодаря сайту Минобороны, это замечательная была идея, теперь каждый может найти своего родственника там. Я хочу сказать ветеранам: будьте здоровы и живите долго. И всех поздравляю от всей души с праздником! С 9 Мая, наш великий народ-победитель!» - сказал известный исполнитель.

Сегодня в России отмечают один из самых главных национальных праздников - День Победы Советского Союза над нацистской Германией. Торжественные мероприятия проходят также во многих других странах бывшего СССР.

В честь праздника в эфире радио «Звезда» в течение всего дня будет транслироваться масштабный проект «Шла война к тому Берлину». В каждом часе будет подробно рассказываться о каждом из годов Великой Отечественной войны - с 1941-го по 1945-й.

Данный уникальный исторический проект основан на архивных документах и свидетельствах очевидцев. Ни одна из российских радиостанций ничего подобного раньше не делала.