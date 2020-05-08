Кашель и слабость: переболевший коронавирусом онколог рассказал, как протекает болезнь

В условиях распространения коронавируса россиянам следует соблюдать режим самоизоляции и не нарушать другие введенные ограничения. По словам врача-онколога Артема Малинова, который переболел коронавирусом, это должно помочь системе здравоохранения. Если люди как можно чаще будут оставаться дома, то они не заболеют все в один момент.

Кроме того, врач рассказал телеканалу «Звезда» о том, как он заразился COVID-19 и сколько времени понадобилось до полного выздоровления.

«Я получил его на работе, у меня был контакт с инфекционным больным. Как потом выяснилось, он был госпитализирован в стационар. Была проведена проверка. Всех контактных людей, в том числе и меня, проверили. У меня был выявлен положительный тест на коронавирус. В палате я провел 14 дней, и выписан был только после двукратного отрицательного анализа на коронавирус», - сказал онколог.

Он отметил, что коронавирус протекал не в легкой форме. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Однако самочувствие Малинова на протяжении болезни было неплохим.

«Главными симптомами являлись кашель и слабость», - отметил врач.

После выздоровления переболевшему онкологу продлили больничный еще на две недели. Врач заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции.