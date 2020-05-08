«Иммунитета нет»: представитель ВОЗ в РФ оценила риски повторного заражения коронавирусом

Говорить об иммунитете к коронавирусу пока слишком рано. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

«Иммунитет значит, что лейкоциты запомнили то странное, что пришло, сделали запас определенных t- и b-лимфоцитов, которые к определенному моменту, когда враг снова попадает в организм, активизируются и убивают его», - отметила специалист.

По словам Вуйнович, сейчас у людей есть только резистентность, то есть способность организма ответить на проникновения микроорганизма, будь то бактерия или вирус.

«Это называется неспецифический иммунитет. Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше. Это не значит, что у этих людей достаточно антител для того, чтобы при очередной попытке проникновения вируса в организм они быстро среагировали. Антитела говорят о том, что организм уже имел дело с таким вирусом или веществом, но, чтобы нейтрализовать вирус, если он снова попадает, нужны дополнительные, очень сложные действия», - заявила представитель ВОЗ.

Вуйнович сообщила, что в настоящее время нельзя однозначно сказать, могут ли люди, переболевшие коронавирусом, заразиться вновь. По ее словам, каждый случай индивидуален - все зависит от общего состояния организма.

«Специфический иммунитет развивается или после контакта, скажем, после болезни, например кори, или COVID в нашем случае. Если говорить о кори, мы знаем, что иммунитет остается практически на всю жизнь. COVID – это новый, коварный вирус, и мы пока не знаем, как будут реагировать антитела и как будет вести себя вирус», - сказала представитель ВОЗ.

Также она предостерегла пациентов, которые перенесли инфекцию, от отказа носить защитные маски. По словам Вуйнович, нет никакой гарантии, что у переболевшего COVID-19 выработалось достаточное количество антител, чтобы убить вирус в дальнейшем.