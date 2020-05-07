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«Орден Красной Звезды ему вручили во время атаки»: друг Владимира Этуша рассказал о боевом пути актера на войне

Роман Захаров
14:23 07.05.2020
По словам Валерия Якова, Народный артист СССР не очень любил вспоминать о войне, называя ее грязной штукой, однако иногда Владимир Этуш все же делился воспоминаниями тех страшных дней.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба Президента РФ

Великая Отечественная война коснулась каждого жителя бывшего СССР. С фашизмом боролись практически все, от детей до стариков, и каждый советский человек вносил по мере возможностей свой вклад в победу над «коричневой чумой».

Не были исключением и деятели искусства, многие из которых, кстати, в дальнейшем стали знаменитостями и всеобщими любимцами как в Советском Союзе, так и за его пределами. Один из них - Народный артист СССР Владимир Этуш.

О героическом боевом пути Этуша «Звезде» рассказал его друг, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. По его словам, известный актер не очень любил говорить о войне и всегда старался отшутиться от этой темы, однако, особенно в канун 9 мая, Владимир Абрамович мог раскрыть ему некоторые секреты своей военной биографии.

«Я ни раз пытался поговорить с Владимиром Абрамовичем о том, как он воевал. Он не очень любил эту тему, всегда говорил, что воспоминания очень тяжелые и ничего романтичного в этом нет. Война - штука грязная. И подобными формулировками старался отшутиться или уйти от разговора», - вспомнил Яков.

Война для Этуша началась под Вязьмой, куда его, на тот момент молодого актера Театра Вахатангова, в качестве трудовых резервов привлекли для рытья траншей. Всего через три месяца он вернулся в Москву, где продолжил выступать на сцене, но вскоре понял, что фронту он нужен больше, чем искусству, и ушел добровольцем на войну, несмотря на то, что имел бронь и мог этого не делать.

«Его направили на курсы переводчика у него был неплохой немецкий язык и после этого он служил в разведке. Принимал участие в боевых действиях. Я помню его рассказ, как он участвовал в допросе немецкого солдата. Допрос был долгим, они перемещались в какой-то населенный пункт и все страшно устали от дороги. Этуш ушел в штаб, вернулся из штаба, зашел в избу, в которой они остановились и увидел, что два охранника этого немецкого офицера и сам немецкий офицер спят вповалку на полу вместе, а автоматы лежат где-то в стороне. Он когда эту картину увидел, он, рассказывал, что понял, какая грязь - эта война. Потому, что лежат нормальные молодые ребята, но стравленные друг с другом политикой. И кто-то из них должен в этой войне погибнуть. Это было для него очень большим потрясением», - рассказал товарищ известного актера.

Свой первый боевой орден - Орден Красной Звезды - Владимир Этуш получил не в торжественной обстановке, а во время атаки советских войск. Его командир считал, что Владимир Абрамович может погибнуть, так и не узнав о награде, поэтому сообщил ему о ней, как представилась возможность.

«Была очередная атака, во время которой командир полка со словами "Этуш, держи орден, потому что меня или тебя убьют и наградить не успеют" вручил ему орден», - поделился Яков воспоминаниями артиста.

Ранее Минобороны России опубликовало исторический проект «Прошедшие огонь войны, Вы свой талант дарили людям» с наградными материалами из фондов Центрального архива военного ведомства на известных деятелей культуры и искусства – участников Великой Отечественной войны.

В списке множество хорошо и давно знакомых имен: Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Рина Зеленая, Юрий Никулин, Владимир Этуш и другие легенды отечественного кино. В спецпроекте Минобороны представлены учетные карточки и наградные документы военных лет. Материалы свидетельствуют, что эти героические люди обрели заслуженную славу задолго до появления на телеэкранах.

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