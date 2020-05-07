Экс-депутат горсовета Красноярска поделился подробностями задержания бизнесмена Быкова

Около 10 часов утра по местному времени в Красноярске была проведена операция по задержанию бывшего депутата краевого Законодательного собрания, бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал экс-депутат городского совета Владимир Владимиров.

«Часов в 10 я ему набирал и отправил сообщение. Смотрю, он не отвечает. Мне как-то тревожно стало. Думаю, странно, не отреагировал. И в 11 с лишним соседи прислали мне видео, что вокруг дома очень много спецназа с автоматами, летал вертолет. Оказывается, часов в 10 была проведена спецоперация. Я сейчас туда выезжал на место. Никуда никого не пускают», - отметил Владимиров.

По версии следствия, в 1994 году Анатолий Быков участвовал в организации убийства своих партнеров по преступной группе. По этому делу также задержаны два исполнителя и еще один организатор.