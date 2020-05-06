Директор заболевшей пневмонией Татьяны Васильевой рассказала о ее самочувствии

Татьяна Васильева, у которой была диагностирована пневмония, чувствует себя гораздо лучше. В настоящее время актриса находится дома. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала ее директор.

«Сейчас уже гораздо лучше себя чувствует. Лечится дома», - заявила представитель артистки.

По информации РИА Новости, тест Васильевой на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее актриса сообщила, что у нее поднялась высокая температура и появился кашель. Васильева вызвала скорую и сдала все необходимые анализы. От госпитализации она отказалась.