Директор заболевшей пневмонией Татьяны Васильевой рассказала о ее самочувствии
В настоящее время актриса проходит лечение на дому.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
Татьяна Васильева, у которой была диагностирована пневмония, чувствует себя гораздо лучше. В настоящее время актриса находится дома. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала ее директор.
«Сейчас уже гораздо лучше себя чувствует. Лечится дома», - заявила представитель артистки.
По информации РИА Новости, тест Васильевой на коронавирус показал отрицательный результат.
Ранее актриса сообщила, что у нее поднялась высокая температура и появился кашель. Васильева вызвала скорую и сдала все необходимые анализы. От госпитализации она отказалась.