«Они могут заразиться»: ветеран ВОВ, собравшая для врачей миллион рублей, объяснила поступок

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, которая собрала для врачей и их родственников, пострадавших или погибших от коронавируса, более одного миллиона рублей, рассказала телеканалу «Звезда», как к ней пришла эта идея.

Женщина, которой сейчас 98 лет, заявила, что вдохновилась поступком британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура.

«Я посмотрела, мне идея эта очень понравилась, и я решила этим вопросом заняться и у нас в России. У меня внучка и дочка - врачи. Я знаю их работу. В своем возрасте я очень много перенесла операций и заболеваний. И была связана с врачами, которые меня прекрасно лечили. И у меня по возрасту такая жалость к этим врачам, которые уже с такой болезнью встретились, что они могут заразиться и сами умереть», - рассказала ветеран.

Она заявила, что пока ни разу не общалась со своим идейным вдохновителем Томом Муром, но надеется на это.

Также Зинаида Корнева поделилась с телезрителями тем, кто же ей помогает вести свой блог.

«Рядом со мной всегда находится внучка Лена. Она мне помогает, съемки делает. А оформляет это все уже в Москве моя правнучка вместе со своим мужем Димой», - отметила женщина.

Кроме того, ветеран войны дала советы молодым людям, которые находятся на самоизоляции.

«У моего поколения не было свободного времени, а сейчас я молодежи советую не смотреть без конца телевизор, а увлекаться чем-то: музыкой, хорошим питанием, заняться самообразованием, читать больше», - подчеркнула Зинаида Корнева.

Она отметила, что самое главное - помогать людям, и тогда жизнь начнет налаживаться.