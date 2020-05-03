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Из Алеппо в Одинцово: врачом медцентра Минобороны РФ стал нейрохирург отряда спецназначения

Егор Левин
16:10 03.05.2020
Во время работы в Сирии нейрохирург проводил сложнейшие операции практически на передовой; теперь его опыт поможет в борьбе с коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Одним из сотрудников медцентра Минобороны РФ в Одинцово стал Ренат Рушанов - врач-нейрохирург российского медицинского отряда специального назначения, помогавший пострадавшим участникам боевых действий в сирийском Алеппо. В новом медцентре он занял должность старшего ординатора нейрохирургического отделения.

Российские хирурги проводили сложнейшие операции практически на передовой. Опыт Рушанова является ценным по причине того, что, как правило, у каждого заболевшего коронавирусом присутствует какие-либо еще патологии, а также потому, что каждый медцентр Минобороны впоследствии будет переформирован в многофункциональное медучреждение, занимающееся не только инфекционными заболеваниями. Нейрохирург продемонстрировал съемочной группе «Военной приемки» передовое оборудование, которое используется в малой операционной медцентра.

«Здесь имеется портативный УЗИ-аппарат, имеется высокочастотный электрокоагулятор для кровоостанавливающих манипуляций, российского производства. Имеется видеоэндоскопическая стойка, тоже российского производства, а также аппарат для проведения комбинированной анестезии», - рассказал Рушанов.

Между тем, ранее врачебно-сестринский состав прибыл в шесть медцентров Минобороны России. Тридцатого апреля было полностью завершено строительство в Подольске, Смоленске, Волгограде, Уссурийске, Новосибирске и Оренбурге. Работать в центрах будут высококвалифицированные специалисты.

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