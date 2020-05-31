Кроме коронавируса: врач рассказал, когда человек может потерять обоняние

Существует множество состояний и диагнозов помимо коронавируса, при которых у человека снижается обоняние и способность различать вкус пищи. О разновидностях таких заболеваний в эксклюзивном комментарии «Звезде» рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Помимо COVID-19, который уже у всех у нас “на зубах навяз”, есть и другие диагнозы, при которых происходит снижение обоняния, — это состояние острого ринита, или попросту насморк. Когда нос начинает “сопливиться”, то обоняние снижается», — отметил Зайцев.

По его словам, в этот момент может произойти и так называемая инверсия вкуса или неправильное восприятие вкуса пищи. Из-за нее человеку иногда даже сложно определить, что именно он ест. Также бывают хронические заболевания носоглотки, при которых тоже отмечается снижение обоняние и вкусовой чувствительности.

«При воспалении задней стенки глотки, особенно в начале заболевания, человек тоже может не чувствовать вкуса еды. Мы, безусловно, не должны забывать и про простудные заболевания: ОРЗ, ОРВИ, при которых также происходит снижение обоняния и вкусовой чувствительности», — добавил специалист.

Ранее Владимир Зайцев назвал потерю обоняния и утомляемость одними из первых признаков коронавируса. По его словам, если у человека наблюдается состояние сродни абстинентному синдрому, но накануне он не употреблял алкоголь, это тоже является верным признаком COVID-19.