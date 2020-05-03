Обвал части кровли и клубы черного дыма: пожар на складе в Подольске сняли с коптера
На кадрах видно, как несколько пожарных проводят тушение на крыше здания. Часть кровли обвалилась.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пожарные продолжают бороться в возгоранием, возникшим на складе подсолнечного масла в деревне Большое Толбино, входящей в городской округ подмосковного Подольска. «Звезда» публикует эксклюзивные кадры, снятые с коптера.
На кадрах видно, как несколько пожарных проводят тушение на крыше здания. Часть кровли обвалилась.
По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в 06.33 по Москве. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Пострадавших нет.