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Антонов: Россия и США должны вместе бороться с новыми угрозами

Лина Давыдова
06:12 30.05.2020
Посол РФ в США рассказал о проделанной российскими дипломатами работе над сохранением исторической правды о Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Подвиг советского солдата во Второй мировой войне в США помнят. Но вместе с тем в стране существует множество русофобских организаций, которые пытаются исказить историю. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Подвиг советского солдата здесь помнят, но как много различного рода русофобских организаций, которые пытаются исказить историю, отравить сознание молодых людей в отношении истории войны»,  - отметил он.

Российские дипломаты в США проделывают много работы, чтобы донести до простых американских граждан историческую правду.

«Мы проводим конференции, показываем фильмы для молодежи, кто изучает историю и русский язык. На примерах рассказываем, кто мы такие, как так случилось, что мы, советские люди, победили в Великой Отечественной войне. Мы всегда подчеркиваем, что США и Россия должны быть вместе в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Мы никогда не называли американцев врагами, говорили: "партнеры"», - подчеркнул Антонов.

Вместе с тем, в США не забыли боевого братства между американскими и советскими солдатами. В качестве примера Антонов привел свой недавний визит в город Элизабет Сити в штате Северная Каролина.

«Можно сказать, там был один из центров реализации секретного проекта о поставке самолетов-амфибий  во время войны на фронт в поддержку советской армии. И случилось несчастье, один из самолетов разбился, на борту были советские летчики и один канадский пилот. Мы пытаемся добиться того, чтобы в этом городе был установлен монумент тем летчикам и того боевого братства, которое существовало в годы войны. Искреннее скажу, я был поражен, когда приехал в город. Меня пригласили в мэрию, там был большой зал, забитый людьми. Люди стояли в коридорах, люди стояли в проходах, они с поддержкой смотрели на российских дипломатов, которые вместе американскими гражданами пришли почтить память погибшим советским и канадским воинам», - рассказал посол РФ в США.

Он также добавил, что многие американцы, в том числе выходцы из Советского Союза и России, делают все, чтобы сохранить великую память о войне. Это подтверждает и  набравшая популярность по всему миру и в США тоже акция «Бессмертный полк»,  которую в этом году из-за пандемии пришлось перевести в формат «онлайн». В ней приняли участие представители 22 городов Америки.

Антонов также напомнил, что в апреле главы РФ и  США согласовали совместное заявление к 75-й годовщине встречи на Эльбе. В этом заявлении было отмечено все, что сделали американский и советский народы для победы, для укрепления мира.

На этом фоне, как признался дипломат, ему было очень горько увидеть в Twitter Белого дома поздравительный пост с юбилеем со дня победы над фашистом, в котором Советский Союз в качестве победителя не был упомянут ни одним словом.

«Мне было горько увидеть этот твит, услышать, что Советский Союз даже не принимал участие и не был победителем в этой великой битве. И это тогда, когда мы потеряли 27 миллионов человек. Кстати говоря, когда я называю эту цифру простым американцам, они все смотрят на меня большими открытыми глазами: "Как? Неужели именно такая цифра?». Именно такая цифра, если не больше"», - пояснил Антонов.

Резюмируя сказанное, он согласился с тем, что сегодня есть политики и неправительственные организации и структуры, которые хотят изменить историческую память. Но, как подчеркнул дипломат, в посольстве нет ни одного сотрудника, который бы не помнил, и они всей душой переживают и делают все, чтобы память о войне сохранилась.

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