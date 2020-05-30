Эксперт рассказал, подорожают ли турпутевки в России после коронавируса

Турпутевки после окончания пандемии коронавируса не подорожают. Турбизнес станет еще менее прибыльным. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Будут ли дороже путевки в этом году? Нет, не будут», — отметил Барзыкин.

Он напомнил, что с 1 июня открываются здравницы в Краснодарском крае на Черноморском побережье. Но лишь те, что имеют медицинскую лицензию. Таких санаториев насчитывается около двухсот. Во всех будут действовать ограничения, особый режим и в дистанции, и в обработке номеров. Все санаторные пляжи, которых около 65, также откроются с 1 июня.

«Второй этап — это открытие пансионатов, гостиниц во второй половине июня к 1 июля. Планируется и начало детской оздоровительной компании. Ряд лагерей с 1 июля будут уже действовать», — подчеркнул эксперт.

Барзыкин выразил мнение, что в случае отсутствия второй волны заболеваемости COVID-19, к августу будет восстанавливаться внутрироссийский турпоток.

«Хотя, в целом за год, по оценкам специалистов, будет снижение потока от 30 до 50 процентов на внутреннем рынке несмотря на то, что выездной туризм не будет действовать», — заявил вице-президент Российского союза туриндустрии.

Он отметил, что к августу и осени начнутся единичные открытия по выездному рынку. Скорее всего, это касается Средиземноморья и Турции. По его словам, туроператоры и перевозчики заявляют о готовности обеспечить безопасность отдыхающих.

«К концу года, к горнолыжному сезону, думаю, и Европа в целом будет для нас открываться. Тоже потери будут значительными, но к концу года выездной рынок будет восстанавливаться. В целом восстановление потребует год-полтора», — резюмировал эксперт.

Ранее начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева заявила, что цены на турпутевки в Крым этим летом будут снижены. По ее словам, бизнесу не стоит ждать в текущем году «богатого туриста».