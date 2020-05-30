«Два направления»: эксперт рассказал об особенностях тест-систем на коронавирус

Основные существующие тест-системы COVID-19 делятся на два направления. Об этом, и других особенностях тестов, «Звезде» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Первое направление — выявление самого вируса. Для этого берется мазок с горла, с носоглотки, или жидкость из легких. С помощью этой методики можно обнаружить РНК вируса», — рассказал эксперт.

Второе направление лабораторной диагностики, по его словам, ориентируется на выявление иммуноглобулинов. Они делятся на те, что обнаруживаются в первые две недели болезни (M) и те, что после (G).

«Иммуноглобулины М свидетельствуют об острой стадии болезни, а G — что человек когда-то встречался с вирусом», — поделился Вознесенский.

Также специалист рассказал о существовании системы, определяющей иммуноглобулины с помощью тест-полосок. На полоску капается капля крови, после чего без использования лабораторного оборудования проявляется результат. Но, по словам Вознесенского, такая система уступает лабораторным исследованием с помощью иммуноферментного анализа.

Ранее специалист рассказал «Звезде» о новых проявлениях осложненного течения коронавируса. По словам Вознесенского, COVID-19 может осложняться инфекционно-токсическим шоком, если у инфицированного есть сопряженные заболевания.