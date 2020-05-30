«Троянский конь для легких»: врач объяснил опасность COVID-19

При заболевании вирусной пневмонией организм человека теряет все защитные механизмы. Об этом «Звезде» рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

По его словам, после того, как человек переболел обычной пневмонией, защитные механизмы его легких восстанавливаются в течение двух лет.

«Мы же не кашляем в обычной жизни, почему? Потому что есть ворсинчатые клеточки, которые постоянно выгоняют слизь, микрочастицы в глотку, и мы незаметно сглатываем», — отметил Яблонский.

Он подчеркнул, что любая перенесенная пневмония оставляет за собой длительный след. Для того, чтобы справиться с ее последствиями, люди часто используют различные биологически активнее вещества, влияющие на работу иммунной системы (иммуномодуляторы).

Однако, по словам специалиста, вызываемые вирусами пневмонии гораздо тяжелее обычных. Из-за того, что вирус уже ослабил защиту организма, болезнь развивается намного быстрее и может нести за собой более тяжелые последствия.

«Вирус “вспахивает” почву, открывает ворота, это как троянский конь: после этого туда “вваливаются” орды микроорганизмов. Организм лишился всех защитных механизмов», — подчеркнул Яблонский.

Он также заявил, что из-за воздействия коронавируса легкие зараженного превращаются «в мясную губку», теряют респираторную часть, в них снижается газообмен.