«Сложности в адаптации и тревога»: Юлия Шойгу рассказала об основных страхах россиян в период самоизоляции

Чаще всего за время самоизоляции россияне обращались Центр экстренной психологической помощи МЧС РФ за полноценными развернутыми консультациями. В работе принимали участие специалисты не только из Москвы: благодаря современной технике удалось подключить экспертов из всех филиалов, рассказала в эксклюзивном интервью «Звезде» директор Центра Юлия Шойгу.

«Наши специалисты сначала апреля работают по оказанию дистанционной помощи, в том числе это звонки, которые связаны с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. За это время наши специалисты приняли больше шести тысяч звонков, и большая часть этих звонков была посвящена именно оказанию психологической помощи», - отметила она.

Юлия Шойгу добавила, что, по результатам этих звонков, были выделены основные проблемы, которые тревожат людей.

«Были сложности в адаптации и вообще генерализованная тревога. Или тревога, связанная с конкретной ситуацией или с конкретным страхом, с конфликтами в ситуациях, которые неизбежно проявляются. Поэтому на анализах этих звонков мы построили наши рекомендации», - отметила она.

По словам Юлии Шойгу, сейчас наступает тот момент, когда режим самоизоляции снимается и немного меняется характер обращений за помощью. Однако основные базовые проблемы остаются теми же.

«Если сначала людям было сложно входить в режим самоизоляции, то сейчас некоторые люди испытывают трудности как выходить из этого режима. Если в начале людей волновала история заболеть или потерять работу, то сейчас людей тревожит разрешение этих ситуаций: самоизоляция заканчивается, теперь надо искать работу, где же я теперь ее найду. Или: самоизоляция заканчивается, а так было безопасно дома. Выходить в социальную жизнь человеку сейчас кажется довольно опасным и он не может справиться с этой тревогой. Поэтому сама тема остается той же, но меняется содержимое внутри нее», - объяснила психолог.

По словам Юлии Шойгу, основная тема, которая поступает в виде звонков на горячую линию, заключается в рекомендациях.

«Самое основное, что надо сделать - это выделить основной тревожный фактор: чего я боюсь. Я боюсь выйти из дома, потому что считаю, что на улице не безопасно в этой ситуации. Надо продумать основные шаги, в каком направлении двигаться в нормальную жизнь. То есть не надо планировать так, чтобы поехать всеми видами транспорта на другой конец города, где встретятся много людей незнакомых - это, конечно, будет вызывать сильную тревогу. Надо распланировать это мероприятие так, что все больше мест для человека становятся безопасными», - подчеркнула она.

В заключение Юлия Шойгу отметила: самое главное, чтобы человек приближался каждый день к той цели, которую хочет достичь небольшими шагами, но каждый день.