«Выделить время и место»: Юлия Шойгу дала рекомендации, как разделить работу и дом на удаленке

Каждый человек решает сам, какие выбрать ритуалы, чтобы дом не перемешался с работой в условиях, когда многие вынуждены трудиться на удаленке. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу.

«Вы знаете, к сожалению или, наверное, даже к счастью, мы все очень разные. Что может подойти одному человеку, может не подойти другому. Поэтому кому-то действительно помогает история, когда "я переоделся в рабочую одежду, и вот пока я в этом процессе, я нахожусь в этой роли". Кому-то помогают какие-то другие ритуалы, которые обозначают окончание и начало работы. Условно говоря, перед началом работы кто-то выпивает чашку кофе и садится за трудовой процесс. Окончание процесса человек отмечает каким-то другим событием: посмотреть новости, почитать книжку», - подчеркнула она.

По словам Юлии Шойгу, в этой ситуации каждый человек разрабатывает для себя некие приемы, которые помогают. Она убеждена: основное, что можно сделать, чтобы дом не перемешался с работой, - это внести немного структуры.

«Мне кажется, первое, что делает человек, - это принимает взвешенное решение: "Готов я или не готов работать на таких условиях, устраивает меня это или нет". И если человек принимает решение, что да, такая работа меня устраивает, нужно соответствующим образом к этому подготовиться, устроить рабочее место, внести структуру во время, пространство. Другими словами, если говорить проще: выделить место и время, которое вы находясь у себя дома и посвящаете время рабочему процессу», - отметила она.

Юлия Шойгу добавила, что сделать это надо с уважением к близким, которые находятся рядом, поскольку этот дом так же принадлежит им.

«Они тоже должны чувствовать себя в нем комфортно и удобно. Такое решение предполагает, что дом и работа будет одним и тем же пространством. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы время и место были определены, чтобы эти два состояния не сливались. Это, скорее, к психологу в области труда. Есть такая специализация психологии. Поэтому здесь, скорее, такие самые общие рекомендации можно услышать», - заключила Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.

Ранее Юлия Шойгу выразила надежду, что за текущий непростой год, когда мир столкнулся с борьбой с коронавирусной инфекцией, люди еще лучше поняли ценность таких профессий, как учитель и врач.