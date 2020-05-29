«Мы теперь иначе относимся к медикам и учителям»: Юлия Шойгу о последствиях борьбы с COVID-19

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу в эксклюзивном интервью «Звезде» выразила надежду, что за текущий непростой год, когда мир столкнулся с борьбой с коронавирусной инфекцией, люди еще лучше поняли ценность таких профессий, как учитель и врач.

«В первую очередь, эта ситуация заставила по-другому относиться врачам и медицинским работникам. Все те, у кого дети ходят в какое-то учебное заведение, очень хорошо почувствовали на себе, насколько важен сейчас контакт учителя и ученика, насколько это сложная профессия, ответственная, и насколько важен тот очный формат обучения», - отметила она.

Юлия Шойгу добавила, что данная ситуация позволила еще раз понять и оценить, насколько важны те группы специальностей, которые люди часто не замечали в обычной жизни.

«Например, доставка. Те люди, которые доставляют продукты питания, лекарства. Мы оценили, насколько важна и востребована может быть помощь волонтеров, которые сейчас стали просто незаменимые. Я очень надеюсь, что эта ситуация научила нас относиться бережнее к себе, к своему здоровью, и ответственно относиться к своим поступкам, доброжелательнее относиться к окружающим», - подчеркнула директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.

Вместе с тем Юлия Шойгу выразила надежду, что отношение людей друг к другу не изменится.

«Я надеюсь, что эта ситуация, помимо тех неприятностей, которые год нам принес, многому нас научила: быть ответственнее к себе, к своему здоровью, здоровью своих близких», - добавила она.

По ее словам, сегодня особенно важна социальная ответственность, которой люди научились за последние месяцы, несмотря на ограничения.