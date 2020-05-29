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Антонов: США пытаются сделать космос сферой боевых действий

Лина Давыдова
06:00 29.05.2020
Посол РФ в США подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы не допустить гонки вооружений в космическом пространстве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: pixabay.com

Москве пока не удается убедить Вашингтон в совместной работе по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Нам не удается убедить сегодня американцев в совместной работе по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и в том, чтобы не размещать оружие любого рода в космосе, это факт. 25 лет назад, когда я работал на конференции по разоружению в Женеве, те же самые проблемы стояли. Мы всегда пытались убедить американцев: "Друзья, намного меньше надо потратить средств для того, чтобы предотвратить гонку вооружений, чем потом разоружаться"», - отметил Антонов.

Посол РФ в США призвал не обострять ситуацию и не превращать космическое пространство в сферу боевых действий.

«Мы видим, что целенаправленно американцы при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами», - объяснил он, добавив, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить.

Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на генеральной ассамблее ООН, за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.

«Мы вместе с китайскими друзьями на конференции по разоружению разработали инструменты, по сути дела просто договор о предотвращении гонки вооружений  в космическом пространстве. К сожалению, этот проект, этот документ не получает поддержки от ряда европейских государств и, в первую очередь, от США», - выразил сожаление Антонов.

На сегодняшний день все российские инициативы по данному вопросу лежат на столе переговоров. Москва ждет конструктивной реакции от коллег из других стран. Антонов признался, что американцы уже дали согласие на возобновление диалога, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в план международных переговоров.

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