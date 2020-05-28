Антонов: мы стали свидетелями последовательного разрушения архитектуры контроля над вооружениями

Решение Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу не явилось неожиданностью для России. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В последние годы мы с вами были свидетелями последовательного, методичного разрушения архитектуры контроля над вооружениями. Американцы вышли из договора по ПРО - краеугольного камня стратегической стабильности. В прошлом году буквально американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И вот сегодня мы с вами являемся свидетелями того, что американцы запустили процедуру выхода из этого договора. Потребуется еще полгода, после чего американцы смогут официально объявить: "Мы вышли из этого договора"», - отметил Антонов.

До этих пор договор по открытому небу позволял России иметь достаточно высокую степень предсказуемости в деятельности европейских государств, а также США и Канады. Полеты самолетов над территориями демонстрировали, что никто не ведет опасной военной деятельности, что все спокойно и никаких сюрпризов не предвидится. Поэтому этот договор очень был важным с точки зрения укрепления стабильности, укрепления безопасности и укрепления доверия между государствами, указал дипломат.

«Без этого договора, конечно же, будет продолжена линия противников контроля над вооружением по его разрушению. У нас вообще остается только один договор по сокращению стратегических наступательных вооружений», - объяснил Антонов.

В то же время дипломат напомнил, что ситуация с Договором по открытому небу серьезно отличается от выхода США из ДРСМД.

«Если вы вспомните пошлый год, когда американцы выходили из договора о РСМД, нас обвинили во всех грехах, что мы виноваты в том, что американцы вынуждены были выйти из договора. По сути дела, этот договор был двухсторонним. Но в отношении договора по открытому небу ситуация другая. Там участвуют все государства Европы, и еще Канада и, разумеется, пока США. У американцев есть претензии, которые являются для них критичными, которые заставили поставить вопрос о выходе. А что о Франции? А что о Берлине? А что о Канаде, которая находится недалеко от США? То есть те трудности, те сложности, те шероховатости в работе, которые у нас есть и которые постоянно разбираются в рамках соответствующей комиссии в Вене, они не являются столь жесткими, которые ставят перед другими государствами вопрос о выходе из договора», - уточнил Антонов.

Через полгода Договор по открытому небу все еще будет существовать, но без США. При этом, как отметил дипломат, уже сегодня в Вашингтоне заявляют, что готовы предоставить свои самолеты открытого неба союзникам для того, чтобы те собирали информацию в том числе о военной активности, военной деятельности российских вооруженных сил.

«Не будучи в договоре, американцы, как я понимаю, рассчитывают получать соответствующую информацию, как будто они являются участниками договора. И здесь возникает вопрос для наш, для нашей страны, как мы будем реагировать», - объяснил Антонов.

Посол РФ в США также напомнил о недавних заявлениях главы МИД Сергея Лаврова и других политических деятелей страны о том, что Москва будет внимательно следить за происходящим в сфере международной безопасности и принимать адекватные шаги, позволяющие защитить нацбезопасность страны.

Прокомментировал Анатолий Антонов и внесенный недавно в Конгресс США законопроект, предлагающий запретить американскому президенту выходить из международных соглашений без одобрения законодателей. По мнению российского дипломата, данную инициативу реализовать невозможно.

«Дело в том, что американская правовая система такова, что для прохождения проекта нужна партийная поддержка, а таковой ее сегодня нет в Конгрессе. Поэтому, говоря кратко, я дам такую характеристику: этот проект мертворожденный, он не пройдет. Более того, если бы он даже прошел, у Трампа есть право наложить вето на этот документ, и потребуется 2/3 сената чтобы снять его. А что такое 2/3? Это 66 сенаторов из 100. Сегодня в условиях раскола в Сенате это просто невозможно. Поэтому я говорю о том, что эта любопытная инициатива, но не более того, она не имеет никаких шансов быть реализованной на практике», - объяснил посол.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Этот документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор по открытому небу подписали 34 государства.

Двадцать первого мая глава США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора якобы потому что Россия не выполняет своих обязательств. Москва неоднократно отвергала обвинения Вашингтона. В российском МИД заявили, что Кремль будет договариваться только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Белого дома неприемлемы.