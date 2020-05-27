«Вылетаем на помощь»: врач рассказал о команде специалистов, направленных в регионы

Один из врачей, который по поручению Владимира Путина и Сергея Собянина направлен в регионы для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, рассказал о команде специалистов.

«У нас накоплен достаточно большой опыт организации помощи, организации самого процесса помощи заболевшим коронавирусом. Мы вылетаем нашей большой сплоченной командой, включающей пульмонолога, рентгенолога, анестезиолога для того, чтобы помочь нашим коллегам справиться с этой бедой на месте», - заявил «Звезде» заместитель главного врача по хирургической помощи, врач-хирург ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ Арнольд Маркаров.

Он добавил, что сегодня бригада специалистов вылетает в Ингушетию, город Магас. Также медики будут направлены в Дагестан, Северную Осетию, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области - в регионы, где ситуация пока остается сложной. Отправить столичных медиков на помощь было решением Владимира Путина.

Глава государства подчеркнул, что Москва уже сформировала серьезные запасы медицинской техники, оборудования, лекарств на случай самого тяжелого развития ситуации, однако сейчас стало очевидно, что такой сценарий в столице удалось предотвратить и можно оказать необходимую помощь регионам.