«Вот в чем коварство бессимтомников»: вирусолог назвал главную опасность пациентов c COVID-19

Процент бессимптомных пациентов соответствует половине проведенных тестов, заявил «Звезде» вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев. Он назвал главную опасность таких пациентов.

«Все эти бессимптомники не только вирусоносители, но и вирусовыделители. При разговоре, шепоте, не говоря уже о пении, эмоциональном разговоре - это все представляет собой человека рассеивающего вокруг себя капельки слюны с вирусом. Вот в чем коварство этих бессимптомников», - отметил он.

Но специалист считает, что не бывает болезни без симптомов. Если происходит такая ситуация, то она называется латентная вирусная инфекция.

«В природе это правило. а болезнь это исключение из правил. Я намекаю на то, что скрытая коронавирсная инфекция тоже будет являться правилом, когда это все успокоится», - подчеркнул Зуев.

Ранее похожее мнение высказывал и микробиолог Сергей Нетесов. Он заявлял, что наибольшую опасность для распространения коронавируса представляют люди, которые переносят COVID-19 без каких-либо клинических проявлений, так называемые «бессимптомники». Об этом свидетельствуют данные по анализу присутствия антител у той части населения, которая не болела. Поэтому к общему числу зараженных можно прбавлять еще 50% от имеющихся сейчас данных.

К настоящему времени в РФ проведено более восьми миллионов тестов на COVID-19. По последним данным, в России зарегистрировано 344 тысячи пациентов.