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«Вот в чем коварство бессимтомников»: вирусолог назвал главную опасность пациентов c COVID-19

Ирина Егорова
06:22 25.05.2020
По его словам, бессимптомные пациенты, которые составляют примерно половину процентов от всего числа выявленных случаев, являются не только вирусоносителями, но и вирусовыделителями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

Процент бессимптомных пациентов соответствует половине проведенных тестов, заявил «Звезде» вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев. Он назвал главную опасность таких пациентов.

«Все эти бессимптомники не только вирусоносители, но и вирусовыделители.  При разговоре, шепоте, не говоря уже о пении, эмоциональном разговоре - это все представляет собой человека рассеивающего вокруг себя капельки слюны с вирусом. Вот в чем коварство этих бессимптомников», - отметил он.

Но специалист считает, что не бывает болезни без симптомов. Если происходит такая ситуация, то она называется латентная вирусная инфекция.

«В природе это правило. а болезнь это исключение из правил. Я намекаю на то, что скрытая коронавирсная инфекция тоже будет являться правилом, когда это все успокоится», - подчеркнул Зуев.

Ранее похожее мнение высказывал и микробиолог Сергей Нетесов. Он заявлял, что наибольшую опасность для распространения коронавируса представляют люди, которые переносят COVID-19 без каких-либо клинических проявлений, так называемые «бессимптомники». Об этом свидетельствуют данные по анализу присутствия антител у той части  населения, которая не болела. Поэтому к общему числу зараженных можно прбавлять еще 50% от имеющихся сейчас данных.  

К настоящему времени в РФ проведено более восьми миллионов тестов на COVID-19. По последним данным, в России зарегистрировано 344 тысячи пациентов.

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