Заболевшая COVID-19 Алена Бабенко рассказала о своем самочувствии

Госпитализированная с коронавирусом актриса Алена Бабенко идет на поправку. Об этом она сама сообщила в разговоре со «Звездой».

«Хорошо себя чувствую, спасибо большое за беспокойство, иду на поправку. Прекрасные условия лечения, хорошо кормят», - сказала она.

Ранее Бабенко рассказала, что из-за заболевания была вынуждена отказаться от участия в шоу «Танцы со звездами» и уже не вернется на телепроект. В посте на своей странице в Instagram она также поблагодарила врачей и пожелала всем здоровья.