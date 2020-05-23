«Он спокойный, общительный»: знакомый охарактеризовал захватчика банка в Москве

Мужчина, который пытался захватить заложников в московском банке, был достаточно спокойным и общительным. Так его охарактеризовал знакомый, с которым они вместе работали несколько лет назад.

«Я сам из Ростова. Я с ним пересекался на протяжении года. Он «держал» в парке аттракционы, детские развлекательные аттракционы. Три-четыре точки у него было», - рассказал Юрий П.

Также мужчина заявил, что захватчик легко находил с контакт с детьми. В качестве одной из причин его поступка Юрий П. назвал безденежье.

«Есть один ребенок у него от одной девушки. Но они давно в разводе. И у этой девушки мама проживает в Москве и «держит» какую-то одну гостиницу, если не две», - отметил знакомый.

Днем в субботу, 23 мая, неизвестный зашел в отделение банка на Земляном валу и сообщил, что в его рюкзаке находится бомба. Вскоре он был задержан. Полиция нашла при нем муляж взрывного устройства. Следственный комитет России по факту произошедшего завел уголовное дело.