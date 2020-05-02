«Германия относится добросовестно»: посол РФ рассказал, как в ФРГ ухаживают за советскими памятниками

В Германии добросовестно ухаживают за памятниками и воинскими захоронениями солдат Красной армии. Казусы случаются, однако германские власти всегда придерживаются договора о добрососедстве и сотрудничестве, как рассказал в беседе со «Звездой» посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Эти соглашения работают, соблюдаются. Германская сторона относится добросовестно. У нас более четырех тысяч захоронений и мемориалов на территории ФРГ. В восточной части это в основном боевые захоронения, здесь было направление главного удара. В западной части памятные места павших узников нацистских концлагерей», - рассказал дипломат.

Нечаев отметил, что большинство памятных мест, посвященных подвигу советских солдат, находятся в хорошем состоянии. Посольство поддерживает плотный контакт с федеральными структурами исполнительной власти, а также с земельными властями и общественными организациями.

Кроме того, за памятниками и местами захоронений на добровольной основе ухаживают рядовые граждане. Среди них российские соотечественники и местные жители. Неприятные инциденты происходят, но это всегда исключение из правил, отметил посол.

«Неприятные инциденты случаются, это исключение из правил. Если появляются надписи или что-то такое - германская сторона оперативно реагирует. Восстанавливает прежний вид, устраняет помехи и надписи, объявляет розыск виновных. Если это происходит, то мы получаем извещение и извинение на высоком уровне с мест», - рассказал дипломат.

В этом плане Германия заметно отличается от ряда других европейских стран, где местные власти, зачастую вопреки цивилизованному мышлению, сами демонтируют памятники. Так случилось с памятником маршалу Коневу в Праге.

«Германия отличается от ряда стран, где, вопреки правде, вопреки современному цивилизованному мышлению, памятники советским воинам, как в Праге, подлежат демонтажу. В Германии я такого пока не вижу. Такие случаи бывают, но они единичны и они устраняются оперативно», - резюмировал Сергей Нечаев.

Третье апреля по решению местных властей в районе Прага-6 столицы Чехии был демонтирован памятник маршалу Коневу, располагавшийся на Площади Интербригады с 1980 года. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, в России заведено уголовное дело. Президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника «глупым и смешным».