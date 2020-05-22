Эксперт: выходя из ДОН, Трамп хочет вбить клин между Востоком и Западом

Выход США из Договора по открытому небу нужен президенту США Дональду Трампу для дальнейшего увеличения военного бюджета США, который и так многие годы остается самым большим в мире. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Владимир Карнозов.

«Кроме заявления о выходе США из Договора по открытому небу Дональд Трамп буквально в то же время написал письмо в конгресс о том, что Америке нужно изменить свое стратегическое отношение к Китаю. Стороннему наблюдателю может показаться, что это не связанные друг с другом события, но на самом деле они являются частью реализации стратегии по созданию «дыры» между Востоком и Западом», - сказал эксперт.

По его словам, это нужно США для увеличения бюджета Пентагона и в целом для поддержки американского ОПК.

При этом Карнозов не исключил, что, судя по всему, следом за ликвидацией ДОН может последовать ликвидация Договора СНВ, о чем ранее неоднократно заявляли российские дипломаты.

О решении США выйти из Договора по открытому небу в четверг, 21 мая, сообщил Дональд Трамп. Глава Белого дома объяснил свое решение тем, что Россия якобы не придерживается положений соглашения. При этом американский президент не исключил, что США могут вернуться в число участников, если РФ начнет соблюдать обязательства.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не допускает никаких нарушений Договора по открытому небу. Все вопросы, которые имеются у США, можно решать в рамках консультативной комиссии.