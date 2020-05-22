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Военный эксперт рассказал о последствиях разрыва Договора по открытому небу

Ян Брацкий
04:11 22.05.2020
Военный эксперт полагает, что после выхода из очередного международного соглашения США начнут активно развивать новейшие разведывательные системы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

Выход официального Вашингтона из Договора по открытому небу, о котором президент США Дональд Трамп объявил сегодня - предсказуемый шаг американской администрации. Таким мнением со «Звездой поделился военный эксперт Владимир Орлов. Он уверен, что повод для разрыва соглашения Вашингтон искал с 2014-го года.

«Когда начались известные события на Украине, потом был кризис в Турции, ну и, в том числе, Россия объявила о желании модернизировать свои средства наблюдения, что было воспринято Пентагоном, как новый вызов», - заявил Орлов.

Еще одним поводом хлопнуть дипломатической дверью, по мнению эксперта, стал отказ России в проведении наблюдательного полета вблизи Абхазии и Южной Осетии. Белый дом истолковал это как нарушение Договора, и уже в этот момент его дни были сочтены. Впрочем, Дональд Трамп не исключил заключения новых, более значимых договоров с Россией.

«Мне кажется, это в первую очередь медийная подача, то есть, скажем так, это традиционный способ ведения Трампом переговоров. Он заявляет о выходе из договора и обещает какое-то новое супер соглашение», - считает военных эксперт.

Выход из Договора по открытому небу не станет болезненным для США еще и потому, что для Вашингтона, по сути, эти соглашения не нужны. В настоящее время Пентагон активно модернизирует средства разведки, в том числе космические спутники.

«По большому счету, это был только повод, для того, чтобы нас в очередной раз обвинить во всех смертных грехах и потребовать от Трампа решительных действий. На него было оказано давление, и мы увидели его результат сегодня», - констатирует эксперт.

Рассуждая о возможных последствиях решения Белого дома, Владимир Орлов спрогнозировал усиление американского потенциала. Выйдя из очередного обязывающего международного соглашения США, в очередной раз, развязали себе руки. Кроме того, это еще один прозрачный намек на то, что доверия между главными мировыми игроками нет.

«В ближайшее время мы увидим появление новых американских разведывательных систем, которые будут заявлены публично. Увидим их присутствие в космосе и Трамп начнет пытаться выкручивать России руки, чтобы добиться дополнительных политических уступок», - предположил собеседник «Звезды».

В МИД России заявили, что ждут от властей США объяснений по поводу выхода из Договора по открытому небу. Также решение Трампа вызвало серьезное беспокойство в ООН. Как заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, расторжение таких договоренностей без адекватной замены может привести к дестабилизации и гонке вооружений

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