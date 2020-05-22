«Все думают, что мы миллиардеры»: Тарзан отреагировал на критику его высказываний о сложностях артистов из-за COVID-19

Во время пандемии артисты последними получат возможность вернуться к работе, при том, что их огромные состояния не более чем миф. Об этом заявил актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан.

«Артисты самая незащищенная категория сейчас, но все вокруг думают, что мы миллиардеры почему-то. А если вдуматься, люди нашего жанра самые последние будут подключены к процессу жизненному: то, что относится к сфере артистической - спектакли, массовые мероприятия... их разрешат в последнюю очередь», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Шоумен столкнулся с критикой в Сети после того, как в интервью изданию Teleprogramma.pro посетовал, что народ просит помочь врачам, тогда как сами артисты столкнулись с нехваткой средств. Глушко заявил, что артисты якобы нуждаются в такой же поддержке, как медработники и пенсионеры.