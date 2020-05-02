В Министерстве обороны рассказали об оказанной Сербии помощи в борьбе с коронавирусом

В Сербию, после того, как руководство Республики обратилось к России и президенту Владимиру Путину за помощью, была направлена примерно аналогичного состава, как и в Италию, сводная группировка, состоящая из врачебно-сестринских бригад с определенным количеством специальной техники.

«До сих пор идет большая работа во многих населенных пунктах, не только в Белграде. Идет активная обработка соответствующими дезинфицирующими средствами госпиталей, больниц, медицинских учреждений, социально-значимых объектов. Наши врачи оказывают конкретную помощь с точки зрения лечебной практики, проводят инструкторско-методические занятия, в виде конференций. Осуществляют обмен опытом между сербскими и российскими врачами, оказывают консультативную помощь», - заявил в эксклюзивном интервью «Звезде» заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, уже заметна положительная динамика, замедление роста заболевших и летальных случаев.

«Помимо Сербии было обращение оказать помощь братской республике Боснии и Герцеговине в проведении дезинфицирующих мероприятий. Много населенных пунктов было обработано, площадей, дорог», - уточнил он.

Фомин добавил, что президент Сербии Александр Вучич высоко оценил оказанную российской сводной бригадой помощь в борьбе с коронавирусом.